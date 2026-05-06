「コミュ力が高い人」と聞くと、場を盛り上げたり、滑らかに話したりできる人を思い浮かべがちだ。そうした力は仕事の成果にも直結するのだろうか。ビジネスの現場で本当に求められている「コミュ力」とは。※本稿は、コピーライターの荒木俊哉『聞き出せる人が、うまくいく。』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。仕事に必要な「コミュ力」と飲み会で活きる「コミュ力」の違い「聞く」という行為を捉え直すために、コミュ