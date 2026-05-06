仙台GK郄橋一平は秋田戦がデビュー戦だった百年構想リーグに参加している全60クラブで唯一、開幕から無敗だったJ2ベガルタ仙台の快進撃が13で止まった。1−3で完敗した2日のブラウブリッツ秋田戦でデビューを果たした大卒ルーキー、ゴールキーパーの郄橋一平は波乱万丈に富んだキャリアを歩んだ末に、一度は断りを入れた仙台と巡り会っていた。（取材・文＝藤江直人）◇◇◇J2・J3百年構想