（伊豆・村の駅から中継松浦悠真 気象予報士高山基彦 アナウンサー）私たちは沼津インターから車でおよそ15分の場所にあります、三島市にある伊豆村の駅からお送りしていきます。こちら営業時間5時までなんですけども、特別にちょっと中継のために開けていただいております。さてこちらの施設、伊豆の特産品1000アイテム以上取り揃えていまして、今年で20周年を迎えた大人気の施設なんですね。そのゴールデ