浜松オートの5日間開催G1「開場70周年記念ゴールデンレース」は5日、前検日作業が行われた。前節の飯塚SGオールスターで活躍が期待された鈴木宏和（39＝浜松）だが、2日目1Rの反則妨害失格でまさかの失権。不完全燃焼のシリーズに終わって悔しそうな表情をのぞかせた。「エンジンは伸びが物足りなかった」と課題を口にしており「ピストンを交換した」と素早い作業に着手。地元G1で巻き返しを狙う。オート界屈指のスタート