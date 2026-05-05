赤磐市にキックボクシングに打ち込む3兄妹がいます。中学3年の藤澤雄大さんと小学6年のだいちくんは、先月（4月）の試合で日本統一王者に。また、中学1年の夢乃さんは今年（2026年）6月に世界大会に挑むといういずれも実力者。それぞれが夢や目標に向け練習に励んでいます。 【写真を見る】妹・夢乃さんの夢は「プロのキックボクサー」と「モデル」 闘志に燃える3兄妹 赤磐市のキックボクシングジム「テツジム滑飛一家」