新聞を配達中の男性がとっさの判断でお手柄です。深夜の香川県高松市で道に迷っていた93歳の女性を保護し危険から救ったとして警察から感謝状が贈られました。男性が女性を保護した当時の状況を語ってくれました。 【写真を見る】新聞配達中の男性が道に迷った93歳の女性を保護「気にかけて周りを見渡せていなければ、いいことも悪いことも発見できない」【香川】 深夜の山道で道に迷った女性 「おばあさんが道路の白線の真上を