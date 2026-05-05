新潟市の護国神社で恒例の武道大会が開かれました。こどもの日に合わせて元気な「子供神輿」も披露されています。 新潟市中央区の護国神社で開かれた「奉納武道大会」。 空手や剣舞、合気道など、武道の稽古に励んできた人たちが神前で技を披露しました。 境内にひときわ元気な声を響かせたのは、はっぴ姿の子どもたち。 「子供神輿」はこどもの日に合わせた恒例の行事で、今年は150人ほどが参加しました。 ■