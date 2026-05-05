新潟市の護国神社で恒例の武道大会が開かれました。こどもの日に合わせて元気な「子供神輿」も披露されています。



新潟市中央区の護国神社で開かれた「奉納武道大会」。

空手や剣舞、合気道など、武道の稽古に励んできた人たちが神前で技を披露しました。



境内にひときわ元気な声を響かせたのは、はっぴ姿の子どもたち。

「子供神輿」はこどもの日に合わせた恒例の行事で、今年は150人ほどが参加しました。



■子ども

「楽しかった。みんなで声を合わせて、わっしょいっていうところ。」

「楽しかった。お菓子大好き。」

■保護者

「子供が成長するのは大事なことなので、ぜひまた来年も参加したい。」

■子ども

「楽しかった。（明日は）サントピアワールドに行く。恐竜ジェットコースターが楽しみ。」



護国神社によりますと、5月5日の奉納武道大会には総勢約800人が参加したということです。