“U-17W杯予選”U17アジア杯はAFC公式Youtubeで配信へ…AFCがテレビ中継用の国際映像制作行わず
日本サッカー協会(JFA)の公式Xアカウントが5日、同日からサウジアラビアで開幕するAFC U17アジアカップのグループリーグはアジアサッカー連盟(AFC)の公式Youtubeチャンネルでライブ配信されると伝えた。
AFC U-17アジア杯は前回大会まで、AFC国際大会の放映権を持つDAZNによって日本国内向けにライブ放送されていたが、今大会グループリーグではAFCが国際映像の制作を行わないことを決定。テレビ中継が不可能となり、アジア各国で困惑の声が挙がっていた。
国際映像制作がなくなったグループリーグはAFC公式Youtubeチャンネルで中継されることになった模様。なお、準々決勝以降はAFCが国際映像制作を行うことが各国メディアによって報じられている。
日本はグループリーグで5日(日本時間6日午前1時)にカタール、9日(日本時間10日午前1時)に中国、12日(日本時間13日午前1時)にインドネシアと対戦。2位以上でグループリーグを突破すれば11〜12月にカタールで行われるU-17W杯への出場が決まる。
AFC U-17アジア杯は前回大会まで、AFC国際大会の放映権を持つDAZNによって日本国内向けにライブ放送されていたが、今大会グループリーグではAFCが国際映像の制作を行わないことを決定。テレビ中継が不可能となり、アジア各国で困惑の声が挙がっていた。
日本はグループリーグで5日(日本時間6日午前1時)にカタール、9日(日本時間10日午前1時)に中国、12日(日本時間13日午前1時)にインドネシアと対戦。2位以上でグループリーグを突破すれば11〜12月にカタールで行われるU-17W杯への出場が決まる。