タレントの伊集院光が４日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ 伊集院光 深夜の馬鹿力」に出演し、激痩せを心配する世間の声について言及した。

伊集院は冒頭で「１０９キロの壁という説が僕の中にあって」と切り出し、体重事情をトーク。「体重はかなり変動するけども、普通って自分が思っているときは１２５キロぐらい。ちょっとでかくなったなと思ったときは１４０何キロぐらいかな」と説明した。

また、「『でかくなりましたね』とは言われたことない。１２５キロから結構下がってて、下がっている間も一切言われないが、面白いものであれ？伊集院さん痩せました？と言ってくる人は基本デブタレ」と明かし、「デブタレは同じ生物だから差が分かるけど、普通は１０キロ痩せたら痩せました？ってなる。でも、１２５キロから１１５キロになる間は誰ひとり気づかない。１０９キロからみんな急に言うようになった。あれは何なんだ」と疑問を呈した。

さらに、「急に言われ出したのがダウンタウンプラスの生放送。ネットでちょっと心配なぐらい痩せてると言われて。すぐ直前にぽかぽか出てんじゃん」と世間の指摘にチクリ。それでも、「配信は相当量視聴率がいってる。ぽかぽかのときは何の反応もなかったのに。視聴率は相当高いんじゃねーか」と有料配信の影響力の高さを分析していた。

伊集院は２日にお笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志の有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」に出演。その際に一部の視聴者から激痩せを心配する声が上がっていた。