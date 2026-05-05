５日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０２．７７ポイント（１．１６％）安の２５７９３．１１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０９．８５ポイント（１．２５％）安の８６６４．５４ポイントと反落した。売買代金は６４５億４４１０万香港ドルに縮小している（４日前場は１０７６億２８３０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中東地域