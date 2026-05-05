５日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０２．７７ポイント（１．１６％）安の２５７９３．１１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０９．８５ポイント（１．２５％）安の８６６４．５４ポイントと反落した。売買代金は６４５億４４１０万香港ドルに縮小している（４日前場は１０７６億２８３０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。中東地域の軍事衝突が再び激化するとの不安が広がっている。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）国防省は４日、イランから発射された巡航ミサイル４発のうち３発を迎撃したと発表（１発は海上に落下）。また、東部フジャイラの石油産業地帯で、ドローン（小型無人機）攻撃により、大規模な火災が発生したことも明らかにしている。そのほか、トランプ米大統領は４日、ホルムズ海峡に停泊中だった韓国の貨物船などをイランが攻撃したと主張。米中央軍の司令官は４日、ホルムズ海峡を通過する艦船の護衛計画に関連し、米軍がイラン艦艇６隻を沈没させたと述べた。米イランの停戦合意が危うくなるとの警戒感で、昨夜のＷＴＩ原油先物は前営業日比４．４％高の１０６．４２米ドル／バレルと３日ぶりに反発。また、インフレ懸念が強まる中、米１０年債利回りは大幅に上昇した（債券価格は下落）。一時、３月下旬以来の高水準を付けている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国スポーツ用品大手の李寧（リーニン：２３３１／ＨＫ）が４．６％安、電動工具メーカー大手の創科実業（６６９／ＨＫ）が４．４％安、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が４．０％安と下げが目立った。

セクター別では、エアラインやツアー会社など旅行関連が安い。中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が２．７％、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が２．２％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が１．８％、同程旅行ＨＤ（７８０／ＨＫ）が３．３％、携程集団（９９６１／ＨＫ）が３．１％ずつ下落した。１日から始まった中国の大型連休では、燃油高騰による採算悪化を避けるため、一部の路線で運航取りやめが相次いでいる。原油高止まりの影響が改めて危惧された。

自動車セクターも急落。賽力斯集団（９９２７／ＨＫ）が６．２％安、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が４．６％安、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が３．２％安、広州汽車集団（２２３８／ＨＫ）が３．１％安で引けた。

産金セクターもさえない。霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が３．２％安、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が２．５％安、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が２．４％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が２．３％安で前場取引を終えた。

半面、中国不動産セクターの一角は物色される。雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が２．０％、広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が１．４％、万科企業（２２０２／ＨＫ）が１．３％ずつ上昇した。政策支援の動きが引き続き材料視されている。４月末に開かれた中央政治局会議では、不動産政策が１年ぶりに取り上げられた。足もとでは、中国各地で新たな住宅支援策の導入が相次いでいる。

一方、本土市場はメーデー（労働節）の連休により、きょう５日まで休場。あす６日から取引再開する。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）