開催：2026.5.5 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 5 - 4 [ブレーブス] MLBの試合が5日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとブレーブスが対戦した。 マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するブレーブスの先発投手はＪＲ・リッチーで試合は開始した。 1回表、1番 ドレーク・ボールドウィン 3球目を打ってセン