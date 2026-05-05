俳優・戸田恵梨香（37）が、俳優・徳永えり（37）のYouTubeチャンネル「徳永えりの日常」に出演し、関西弁トークが話題を集めている。【動画】戸田恵梨香、徳永えりと関西弁トーク5日までに公開された動画で、徳永は「顔も髪もボロボロ」状態でカメラの前に登場。『地獄に落ちるわよ』を観終わった直後で「あまりにも食らってしまって、ちょっと立て直せない」としみじみ語った。主演の戸田恵梨香（37）とは事務所の同期で、