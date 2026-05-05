ミラノ・コルティナ五輪で銅メダル獲得ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が4日、インスタグラムのアカウントを開設した。初投稿で5枚の写真を公開した。中井をマネジメントするボーディングブリッジが4日、Xで「中井亜美のInstagramアカウント開設しました！フォローよろしくお願いします」と発表した。インスタグラムでは「マネージャーさんと共同管理です