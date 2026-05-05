【写真】関東大震災にも耐えた帝国ホテル「ライト館」現役時代の貴重な写真当時を知る従業員たちの証言第1回【「調理場にいたら関東大震災」「ベーブ・ルース夫人はお綺麗だった」…歴史の舞台「帝国ホテル」従業員たちが語る“あの日あの時の日本”】を読む現在も盛んに報じられている日本のホテル開業ラッシュ。2026年もラグジュアリーホテルを中心に開業が続いているが、やはり老舗も捨てがたいという向きは多いだろう。189