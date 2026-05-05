【ブンデスリーガ】バイエルン 3−3 ハイデンハイム（日本時間5月2日／アリアンツ・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、ゴールを生む“隠れた神ムーブ”バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、一時同点となるゴールを“アシスト”した。味方のシュートコースを開けるために見せた“地味うまプレー”に称賛の声が集まっている。伊藤は、日本時間5月2日に行われたブンデスリーガ第32節のハイデンハイム戦に左サイドバックとして先発出