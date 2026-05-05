「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）暮れの２歳マイル王に加え重賞実績馬たちがズラリと顔をそろえた３歳マイル王決定戦。主役は昨年の朝日杯ＦＳ２着馬のダイヤモンドノットだ。Ｇ１実績に加え、すでに重賞２勝と非凡なポテンシャルは証明済みだ。デビュー戦こそ千二だったが、千四で初勝利を挙げると重賞初参戦となった京王杯２歳Ｓを完勝。続く朝日杯ＦＳではハナに立つ積極的な競馬を選択すると、直線では長く脚を