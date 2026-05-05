「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）

暮れの２歳マイル王に加え重賞実績馬たちがズラリと顔をそろえた３歳マイル王決定戦。主役は昨年の朝日杯ＦＳ２着馬のダイヤモンドノットだ。Ｇ１実績に加え、すでに重賞２勝と非凡なポテンシャルは証明済みだ。

デビュー戦こそ千二だったが、千四で初勝利を挙げると重賞初参戦となった京王杯２歳Ｓを完勝。続く朝日杯ＦＳではハナに立つ積極的な競馬を選択すると、直線では長く脚を使いゴール前までしぶとく粘り込んだ。上がり最速の脚で追い込んだ勝ち馬は一枚上手だったが、初のマイル戦に対応し堂々とした競馬ができたことは収穫。今後の選択肢が広がる大きな意味を持つ一戦となった。

１番人気に支持された前走ファルコンＳは、好位から余力十分に抜け出し快勝。福永師は「やっぱり千四をチョイスして正解やったと思っている。千六なら押し出されて先頭に立つことも考えられた」と青写真通りの結果に目を細めた。

１週前は指揮官自らまたがり、栗東ＣＷで単走追い。「前走はもうちょっと胸を張った力みが強い走りをしていたけど、ガスが抜けたね。本当に順調」と思い通りに上昇曲線を描く愛馬に太鼓判を押す。マイルで底を見せていない豪華メンバーが集結したが、「東京の千四で強い勝ち方をしてくれているし、この舞台で走る下地は作れてきている。前走より状態良く迎えられそう」と目を細めた。今度こそ欲しいのは金メダル。さらなる成長を遂げた素質馬が、リベンジマッチといく。