【大人のための最新オーディオ大全】音はこだわり抜いたら切りがなく、まさに沼にハマるようなもの。でもそれができるのが大人でもある。今回は、大人が大人のために本気で選ぶべきハイエンドオーディオを集めてみた！＊＊＊「オーディオは音質の良さ、音の楽しみを追求する趣味。大人の趣味としては、所有欲を掻き立てるような『銘品』に出会えることも魅力のひとつです」とは折原一也さん。今回の選出ポイントも「Hi-Fi