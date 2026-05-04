大人が“本気で選ぶ”ハイエンドオーディオ【大人のための最新オーディオ大全】

【大人のための最新オーディオ大全】

音はこだわり抜いたら切りがなく、まさに沼にハマるようなもの。でもそれができるのが大人でもある。今回は、大人が大人のために本気で選ぶべきハイエンドオーディオを集めてみた！

＊ ＊ ＊

「オーディオは音質の良さ、音の楽しみを追求する趣味。大人の趣味としては、所有欲を掻き立てるような『銘品』に出会えることも魅力のひとつです」とは折原一也さん。

今回の選出ポイントも「Hi-Fiオーディオは、各社とも音の哲学、技術系譜の現在の姿として製品が存在しています。そんな含蓄のあるブランド感を軸にしました」と語る。

一方「本物の良さを理解しようとするのが大人」という鴻池賢三さんは、「メーカーやエンジニアの執念にも近いこだわり、言い換えると本物のオーラを感じる製品を選びました」と話す。

オーディオは、プレーヤー、アンプ、スピーカーなど複数のコンポーネントの組み合わせが醍醐味だが、全てを揃えると非常に高額になる。だからふたりは「入門編としてスピーカーから始めるのがオススメ」と口を揃える。

また近年、音源にはQobuzなどハイレゾ音楽配信サービスが増え、これをよい音質で再生するためのプレーヤーにも注目が集まっている。今回、大人目線で選んだ逸品はどれも要チェックだ！

AV評論家

折原一也さん

1979年生まれ。PC系出版社編集職を経て、AVライター／評論家として専門誌やWebで執筆。2009年よりVGP審査員・ライフスタイル分科会副座長。

AV評論家

鴻池賢三さん

オーディオビジュアル評論家。AV機器メーカーの商品企画職や関連半導体スタートアップ企業を経て独立。ISFおよびTHX認証ホームシアターデザイナーの資格を持つ。

■高音質で音楽を聴くためのオールラウンダー

TEAC

「UD-701N」（49万5000円）

Hi-Fiでも中心となりつつあるネットワークオーディオを高品位に再生するプレーヤーです。音楽配信サイトQobuzなどのハイレゾサービスとの相性も抜群。より良い音質で楽しめます（鴻池さん）

USB DAC機能を核に、ネットワークプレーヤー、アナログプリアンプ、ヘッドホンアンプなどさまざまな機能を高次元で融合した中枢機。スマホやCD、ネット配信からの音を最高品質のアナログ音に変換して、スピーカーやヘッドホンに届ける。

▼高音質コーデック対応、Bluetoothで気軽に聴ける

▲汎用性の高いSBC、AAC、aptXに加え、aptX HDやハイレゾ相当の音質で通信できるLHDCなどの高音質コーデックにも対応する

▼TEAC独自開発のディスクリートDAC「TRDD 7」を搭載

▲トランジスタや抵抗など単機能素子で構成した回路でD／A変換を行うことで、情報量、質感、立ち上がりの表現力を高めている

▼全段フルバランス伝送でハイレゾ音源の持つ空気感を伝える

L／Rそれぞれのアナログ出力信号をD／A変換後から最終出力段までフルバランス伝送。チャンネル間干渉を抑え、ピュアな状態で音楽を楽しめる

■技術を継承した本格HiFiの小型スピーカー

DALI

「KUPID」（2台1組：5万7200円）

デンマークの伝統ブランドの新作。北欧オーディオらしいナチュラル志向のHi-Fiサウンドで、聴いていて心地よく、それでいてパワフルな低音までカバー。小型でオシャレなデザインも魅力です（折原さん）

DALIのフラッグシップモデル・KOREの技術を、小型スピーカーに凝縮した本格Hi-Fiの入門機。小型なのにスピード感のある高音域、濁りの少なくシャープな中低域を実現。北欧のインテリアに着想を得た5色展開で、どんな部屋に置いても映える。

▼コンパクトながら正統派本格Hi-Fiサウンドを奏でる

▲115mmスフェリカル型ウッドファイバーコーン、バッフル板厚18mmなど小型専用に技術を凝縮、音作りは完全にハイエンドの思想だ

▼OBERON1を超えるトランジェント性能を実現

▲26mm超軽量ソフトドーム、強力なネオジウムマグネット・ドライバー、粘性500cpの磁性流体を採用。息づかいなど繊細さも再現

▼5つの色のKUPIDはテレビまわり用にもマッチ

▲大胆なカラーパレットとエレガントな曲線。部屋の雰囲気や好みに応じて最適な色を選べ、テレビまわりにもマッチする

■B＆Wの技術を詰め込んだ本格派

Bowers ＆ Wilkins

「705 S3 Signature」（2台1組 実勢価格：50万円前後）

オーディオファンなら一度は憧れる世界的ブランド「B&W」のコンパクトモデルです。ちょんまげツイーター搭載の本格派モデル（鴻池さん）

音の透明感や立体感、細部の描写力を重視した、プレミアムなブックシェルフ型モデル。700シリーズをベースに細部までこだわり、小型でもハイエンド級の空気感を楽しめる。

▼B＆Wの象徴と言える独立ツイーター

▲「Tweeter-on-Top」搭載本体の上に独立配置する構造により、箱の振動から切り離すことで高音がクリア。音場も広がり、音の定位もよい

▼開口率の高いツイーターにグリルメッシュ採用

▲25mmデカップリング・カーボンドーム・トゥイーター採用。高音をクリアで伸びやかに、歪みを抑えて再生する

■音質と外観を徹底的にブラッシュアップ

Bowers ＆ Wilkins

「707 Prestige Edition」（実勢価格：23万円前後）

オーディオ愛好家の憧れの英国ブランドのスピーカー。空間スケールと大きさと音像定位の明瞭さは他ブランドには到達できない水準です（折原さん）

定評のある707 S3をベースに、音質と外観を徹底的に磨き上げた特別仕上げの小型ハイエンドスピーカー。特に高域の透明感と解像度は高く評価されている。限られたスペースにも置きやすい。

▼スピーカーターミナルがアップグレード

▲705 S3と共通の高品位端子を採用。通常モデルよりも導電性が高く、振動に強いので音の純度がアップする

▼上質なHi-Fiオーディオを楽しみたい人向け

▲開口率と剛性を最適化した新型ツイーターグリルメッシュで、高音の抜けや解像度、空気感が初心者にもわかりやすいほど向上

■伝統技術と最新技術の融合による高音質

KRIPTON

「KX-3SX」（2台1組：48万1800円）

日本の熟練エンジニアが丁寧な音つくりにこだわり抜いた、至高ブランドのスピーカーです。今や希少と言える密閉型で、コンパクトながらスケールの大きなサウンドも魅力（鴻池さん）

小型でも濃く深い音を出す国産ハイエンド・ブックシェルフ。アルニコ磁石のウーハーとツィーター、密閉型エンクロージャー、クルトミューラー・コーンと、まさに伝統と最新技術の融合体だ。

▼緻密かつサイズ感を超えるスケールの大きな表現力

ウーファーとツイーターに希少なアルニコ磁石を採用し、濃さ、厚み、深みのある音を実現。質感を感じられる。

▼今や希少な密閉型で原音を忠実に再現

密閉型は低音が暴れにくく、音のキレがよくシャープ。部屋の影響を受けにくいというメリットもある。

■紙コーンの温かさと密閉型のキレを両立

KRIPTON

「KX-1X」（2台1組：35万7500円）

日本の熟練エンジニアが手がける純国産オーディオスピーカー。情感と情報量を極めた精緻なサウンドは、まさに日本の職人芸と言えます（折原さん）

深い低音と自然な質感を出す密閉型の国産Hi-Fiスピーカー。密閉型なので低音が暴れず、締まりやキレの良さがある。クルトミューラー製紙コーン採用で自然で温かい中低域も実現する。

▼国内メーカーが作り上げた上質サウンド

紙コーンによる自然な中域、高品位磁気回路による厚みのある音、天然木突き板の響きなど素材の質感が活かされている。

▼ジャンルを問わず、その音楽らしさを崩さない再現性

低音が暴れにくい密閉型により、ロックのキックやジャズのウッドベースなど種類の違う低音でも破綻しにくい。

■10万円以下で“全部入り”を実現

WIIM

「WiiM Amp Ultra」（9万9730円）

アンプとネットワークストリーマーを一体化した、オーディオ入門としてオススメのモデルです。価格がお手頃なのもポイント（折原さん）

光沢仕上げを施したアルミニウムが目を引く、ストリーミング一体型プリメインアンプ。音質、機能、操作性のバランスがよく、10万円以下ながらまさに現代オーディオの完成形といえる1台。

▼ネットワークオーディオ派におすすめ

Wi-Fi搭載のネットワープアンプ。Qobuzをはじめとした高音質配信対応で、これ1台とスピーカーだけで完結する。

▼小型・お手軽のオールインワンコンポーネント

DAC、アンプ、ストリーマー、ルーム補正、HDMI、EQほか全部入り。ハイエンド級の音と機能を楽しめる。

■音と光を一体化させるアナログ・ターンテーブル

Audio-Technica

「Hotaru」（165万円）

美しい色合い、宙に浮かぶようなデザイン。とにかく新しいこと尽くし。これまでのオーディオにない世界に踏み込みたい人向けです（折原さん）

多彩なライティングモードと唯一無二のデザイン。長年培ってきたアナログ技術を凝縮したVM型カートリッジが音の繊細なニュアンスまで再現し、レコード特有の温かい音を奏でる。

▼音楽とインテリアを融合させた異色モデル

インテリアとしても最適。20種類のカラーパレットから生まれる光が音楽に反応、視覚と聴覚で音楽に没入できる

▼スピーカー一体型というコンセプトも新しい

▲従来機にはないスピーカー一体型。置き場所を選ばないうえ、設置も調整の手間もなく1台で完結する

■マランツの上質な音をこれ1台で楽しめる

Marantz

「MODEL 60n」（実勢価格：17万円前後）

オーディオとテレビまわりのハイブリッドも狙えるプリメインアンプの定番。あえてサイズ大きめなのはオーディオに本気だからです（折原さん）

テレビも音楽ストリーミングもレコードも、全部をマランツの上質な音で楽しめる1台完結アンプ。MODEL40nの多彩な機能性と豊かな音楽性を継承し、音の質感、ニュアンスを再現する。

▼HDMI端子搭載でテレビまわりに設置可能

▲HDMI ARC対応のテレビに接続すれば、映画やライブ映像はもちろん、ゲームサウンドもHi-Fiクオリティで楽しめる

▼国内メーカーの上質なプリメインアンプ

情感豊かなサウンドで高い音楽性を誇る日本のプリメインアンプ。ピュアオーディオ入門にも通用する傑作機。

■NCV-R振動板を使った超本格派

Tecnologia e Cuore

「DS-TC52B」（2台1組：43万7800円）

スピーカーの名門ブランド「DIATONE」の流れを汲む逸品です。美しい佇まいで手作りに近い少量生産ながら、リーズナブルな価格を実現しました。音楽を心の奥で感じられます（鴻池さん）

NCV-R振動板を使った超本格ブックシェルフスピーカー。30mmドーム＆コーン型トゥイーターが音の繊細さと力強さを両立、高音と中低音の質感も自然と揃う。6Lサイズと小型ながら濁りのない音もいい。

▼元DIATONEエンジニアが設計

NCV-Rを贅沢に使い、30mmツイーターまで同一素材で統一。音を熟知した技術者が細部にまでこだわった。

▼三菱電機の革新素材「NCV-R振動板」を採用

▲カーボンナノチューブを応用した振動板「NCV-R」を採用。不要な振動を抑えニュアンスも埋もれず再現

>> 特集【大人のための最新オーディオ大全】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号88-91ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／黒川秀紀＞

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