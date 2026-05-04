【モデルプレス＝2026/05/04】Netflixシリーズ「九条の大罪」をはじめ、フジテレビ系ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（毎週月曜21時〜）などの話題作に出演している黒崎煌代（くろさき・こうだい／24）。ここでは、黒崎の出演作や経歴をまとめる。【写真】黒崎煌代、斬新スタイルで「ガルアワ」サプライズ登場◆「九条の大罪」「サバ缶」出演・黒崎煌代って？人気漫画家・真鍋昌平氏の作品を実写化した「九条の大罪」において、黒崎