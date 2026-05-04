全国的に「はしか」の感染が急速に広がっています。ゴールデンウイークで人の移動が活発になる中、注意が必要です。厚生労働省によると、今年に入ってからはしかの感染者は全国で362人となっています。去年の同じ時期の4.3倍以上で、特に、東京や愛知などで感染が広がっています。■街の人「（子どものとき）予防注射したけど、最近はしていないので、怖いなと思う」■街の人「はしかってそんなかかるものなんですかね