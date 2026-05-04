北村匠海が主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』公式SNSでは、第4話放送に先駆けて、第3話の写真と第4話の予告動画を投稿した。 【写真】北村匠海“朝野”のやわらかな笑顔と「泣ける」と話題の予告動画 ■北村匠海が熱演！『サバ缶、宇宙へ行く』最新話 本作は、福井県の水産高校を舞台に、生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描