京都府南丹市の小学生、安達結希（あだちゆき）さん（当時11）が山林で遺体となって見つかった事件。 【画像を見る】安達結希さん行方不明から約1か月間の時系列まとめ 逮捕された父親の安達優季（あだちゆうき）容疑者（３７）については６日、死体遺棄容疑での勾留期限を迎えます。 警察は詰めの捜査を進めていて、結希さんが死亡した経緯についても調べています。 未来ある１１歳の尊い命が失われた事件。行方不明