カンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）は、きょう4日から8日までの5日間、特別企画「物価高に対抗！とれたてっ！トクするWEEK」を届ける。【写真】『旬感LIVE とれたてっ！』青木源太アナ、スタジオを出て街へ物価高が続く中、外出や食事など出費が重なりやすいゴールデンウィーク。『とれたてっ！』では、節約レシピ、買い物術、家計の見直し、旅の楽しみ方まで、出費が続く中でも “お得に・