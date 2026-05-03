ホテルの利用時、客室内のゴミ箱にゴミが入り切らないときの対処法について、札幌東急ホテルズの公式TikTokアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…簡単じゃん」これがホテルのゴミ箱にゴミが入り切らないときの“対処法”です！公式アカウントは「ゴミ箱に入り切らない どうしてますか？」というタイトルの動画を公開。この動画では、入り切らないゴミの処分方法について、スタッフが「（ゴミを）袋などにまとめて