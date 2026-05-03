ミツカンの公式「X」アカウントが、食パンで再現した「味ぽん」の写真を投稿し、SNS上で驚きの声が上がっています。【画像】えっ…AI画像じゃない！？コチラが神ワザ・食パンで作った「味ぱん」です！（3枚）「わが社に神がいました」中の人もびっくり！公式アカウントは、「味ぽんのぽんをぱんにしました」とコメントし、食パンを使い、チーズやジャムなどの食材で「味ぽん」のパッケージを再現した「味ぱん」の写真を投稿