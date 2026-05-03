ミツカンの公式「X」アカウントが、食パンで再現した「味ぽん」の写真を投稿し、SNS上で驚きの声が上がっています。

【画像】えっ…AI画像じゃない！？ コチラが神ワザ・食パンで作った「味ぱん」です！（3枚）

「わが社に神がいました」中の人もびっくり！

公式アカウントは、「味ぽんのぽんをぱんにしました」とコメントし、食パンを使い、チーズやジャムなどの食材で「味ぽん」のパッケージを再現した「味ぱん」の写真を投稿しました。

「目の前にあってもAIで作ったのかと思いました」と、公式アカウントの“中の人”も出来栄えに驚いた様子。「文字は食紅で書いていて『味ぱん』部分はいちごジャムで艶出し、オレンジはチーズです。『〇おいしさ…』の〇はカニカマ、『since1964』は食べられる紙を切って貼っていました」といい、公式アカウントは「わが社に神がいました」とコメントしています。

驚きの「味ぱん」には、「AIかと思ったら、違うんですねーっ」「すご！」「手書き！？」「もう4月1日はとっくに過ぎているのだが？」「職人技ですね」との声が上がっています。