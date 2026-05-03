お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が、3日放送のTBS系『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜前11：35）に出演し、バナナマン・日村勇紀にエールを送った。【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀番組冒頭、上田は「今週もいろんなニュースがありまして」と切り出し、「我々的にはね、日村に早く元気になって戻ってきてほしいなとも思いますけども」とさらりと画面越しにメッセージを発信した