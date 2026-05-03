日常生活の中のささやかな喜びを感じられるよう、石川県輪島市に住宅を改修して作られた交流拠点が完成しました。輪島市河井町の交流拠点「らいか堂」は市内でクリニックを営む小浦友行さんが通常の医療では行き届かない心のケアを行うための居場所を作ろうと準備を進めてきました。3日は地元住民やボランティアら約130人が集まり新たな交流拠点のスタートを祝いました。一般社団法人「ごちゃらあと」小浦友行理事長「皆さんのこう