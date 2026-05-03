バスケットボールB2リーグのプレーオフクォーターファイナル第2戦が3日行われ、熊本ヴォルターズは福島ファイヤーボンズに86対79で敗れました。 2戦先勝方式のプレーオフでヴォルターズは2連敗を喫したため敗退。今シーズンを終えました。