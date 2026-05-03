元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が3日までに自身のインスタグラムを更新。羊耳のカチューシャ姿を披露し、反響を集めた。森は番組出演の告知とともに、オフショットを投稿。羊耳のカチューシャに、白いノースリーブトップスなどをあわせた森らしい“あざとかわいい”コーデを披露した。ファンからは「カチューシャ似合いすぎ！」「かわい〜」「すばらしすぎる」「可愛さMAX」などのコメントが寄せられていた