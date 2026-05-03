「ショートは失敗ばかり…」 過去のトラウマを乗り越えてTikTokで公開された、1人の女性の変身動画が話題になっています。自分に自信が持てず「似合う髪型が分からない」と訴える彼女が訪れたのは、とあるヘアサロン。お目当ては「圧倒的似合わせでかわくします」と、“似合わせヘア”を得意とする美容師・村上俊さん（@hunhair）。5年ぶりのショートヘアに挑戦するべく、思い切って来店しました。【画像5枚】「すご…」劇的に若