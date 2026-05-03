「ショートは失敗ばかり…」 過去のトラウマを乗り越えて

TikTokで公開された、1人の女性の変身動画が話題になっています。自分に自信が持てず「似合う髪型が分からない」と訴える彼女が訪れたのは、とあるヘアサロン。お目当ては「圧倒的似合わせでかわくします」と、“似合わせヘア”を得意とする美容師・村上俊さん（@hunhair）。5年ぶりのショートヘアに挑戦するべく、思い切って来店しました。

【画像5枚】「すご…」劇的に若返る！！これが“似合わせカット”の力です！

女性いわく、過去にもショートヘアに挑戦したことはあったのだそう。しかし度々失敗されてしまったり、納得いく仕上がりにならなかったりと、あまり良い思い出がなかったといいます。

そんな彼女が今回オーダーしたのは、丸みのあるショートヘア。担当した美容師・村上俊さんからの提案も受けつつ、カーブが緩やかなボブスタイルへとイメチェンすることにしました。

サロンに来店したばかりの女性は、毛先が肩につく程度にまで伸びたワンレンスタイル。前髪もすべて後ろにかきあげていて、根元には白髪も目立ちます。

「おお！ すごい！」 激変した姿に歓喜の声

施術がスタートすると、村上さんはまず全体的に長さを調整。毛先を自然に切りそろえつつ、形を整えます。前髪は女性の希望に沿い、少しサイドに流せるようカットしました。

スタイリングが完了すると、女性のイメージは一変。エアリー感のあるショートボブヘアにイメチェンしたことで、かわいらしい印象が増しています。目立っていた白髪部分も暗めの地毛風カラーに変わり、若々しさもアップしました。

施術中から「いい感じになった」と感動していた女性は、変身後のヘアスタイルを確認してさらに驚いた様子に。「おお！ すごい！」「グッド！ グッド！」と反応し、うれしそうな表情を見せます。

また投稿には、女性の変身ぶりを見た他のユーザーも「若返りましたね！」「髪型だけでこんなにイメージが変わるなんて」「あか抜けた！」とコメント。多くの人が絶賛していました。