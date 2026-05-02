[5.2 プレミアリーグ第35節](セント ジェームズ パーク)※23:00開始<出場メンバー>[ニューカッスル]先発GK 1 ニック・ポープDF 4 スベン・ボトマンDF 12 マリック・ティアウDF 33 ダン・バーンDF 67 ルイス・マイリーMF 8 サンドロ・トナーリMF 28 ジョー・ウィロックMF 39 ブルーノ・ギマランイスFW 7 ジョエリントンFW 18 ウィリアム・オスラFW 23 ジェイコブ・マーフィー控えGK 32 アーロン・ラムズデールDF 2 キーラン・