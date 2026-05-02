ニューカッスルvsブライトン スタメン発表
[5.2 プレミアリーグ第35節](セント ジェームズ パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 4 スベン・ボトマン
DF 12 マリック・ティアウ
DF 33 ダン・バーン
DF 67 ルイス・マイリー
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 7 ジョエリントン
FW 18 ウィリアム・オスラ
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
控え
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 3 ルイス・ホール
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 20 アンソニー・エランガ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
監督
エディ・ハウ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 30 パスカル・グロス
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
※23:00開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 1 ニック・ポープ
DF 4 スベン・ボトマン
DF 12 マリック・ティアウ
DF 33 ダン・バーン
DF 67 ルイス・マイリー
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 7 ジョエリントン
FW 18 ウィリアム・オスラ
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
GK 32 アーロン・ラムズデール
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 3 ルイス・ホール
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 9 ヨアン・ウィサ
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 20 アンソニー・エランガ
FW 27 ニック・ボルテマーデ
監督
エディ・ハウ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 30 パスカル・グロス
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 33 マット・オライリー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります