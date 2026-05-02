石川県オリジナルのブランド米「ひゃくまん穀」は2026年でデビュー10周年。ゴールデンウィークを利用しての田植えは今がピークを迎えています。ひゃくまん穀は、大きさがコシヒカリと比べおよそ1．2倍と大粒で、冷めても美味しく食べられるのが特徴です。4月下旬から始まった田植えも今が最盛期。県内ではおよそ800戸の農家が生産を行い、ことしは需要の高まりに応じて去年より1100トンほど多いおよそ1万5800トンの生産を目指して