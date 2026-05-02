All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった、愛知県在住64歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：オアシス年齢・性別：64歳・女性居住地：愛知県家族構成：本人、父（92歳）、母（90歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態・職業：パート・アルバイトリタイア前の年収：100万円現預金：10万円リスク資産：なし年金生活に入る前に貯めて