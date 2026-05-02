ゴールデンウイークなどの大型連休は、普段運転をしない「サンデードライバー」が増え、道路状況が不安定になりがちです。そんな中で後を絶たないのが、車間距離を極端に詰めたり、執拗にクラクションを鳴らしたりする「あおり運転」のトラブル。2020年の法改正によって罰則が大幅に強化されたものの、いまだに「一瞬の感情」を抑えきれずに他者を威圧してしまうドライバーは少なくありません。警察庁の最新の統計傾向（2025年発表