「車を降りて運転席の窓をドンドン」激昂する“あおり運転”の男を一瞬で黙らせた老紳士の機転…実は違反「クラクション」の反則金の額も
ゴールデンウイークなどの大型連休は、普段運転をしない「サンデードライバー」が増え、道路状況が不安定になりがちです。そんな中で後を絶たないのが、車間距離を極端に詰めたり、執拗にクラクションを鳴らしたりする「あおり運転」のトラブル。2020年の法改正によって罰則が大幅に強化されたものの、いまだに「一瞬の感情」を抑えきれずに他者を威圧してしまうドライバーは少なくありません。
警察庁の最新の統計傾向（2025年発表）を紐解くと、あおり運転（妨害運転罪）の厳罰化以降、検挙件数全体は減少傾向にあるものの、いまだ年間数千件規模の摘発（車間距離不保持含む）が続いています。なかでも注目すべきは、悪質な「妨害運転罪」の検挙においては、高速道路よりも「一般道」での発生が上回っているという事実です。トラブルの多くは高速の追い越し車線ではなく、身近なカフェの駐車場や路地裏といった、日常の風景の中で起きているのです。
今回は、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、一歩間違えれば大惨事になりかねない状況を「老紳士の機転」と「冷静な回避術」で切り抜けた2つの事例をご紹介します。
記事の後半では、最新の検挙データとともに、「一発で免許取消」となる妨害運転罪の重すぎる代償を解説。「前の車が動かないから鳴らす」のは実は違反？ 意外と知らない『クラクションの不適切な使用』による反則金はいくら？ など、人生を壊さない、壊させないための護身術を数字とともに考えます。
◆【エピソード1】怒鳴り声が響いたカフェの駐車場で…
佐藤康太さん（仮名・20代）は、彼女と車で旅行中だった。ドライブスルー形式のカフェに立ち寄り、飲み物を買ったという。
「私の車のすぐ後ろには2台並んでいたんです。前が軽自動車で、後ろが黒いSUVで、なんかイヤな雰囲気でした」
軽自動車には30代くらいの夫婦が乗っており、SUVには体格のよい50代ほどの男性がいた。すると突然、黒いSUVに乗っていた男性が車を飛び出し、軽自動車に詰め寄ったのだ。
「怒鳴り声が響いて、運転席の窓をドンドン叩いていました。彼女と、『警察に通報しようか』って話していたんですけど、怖くて動けませんでした」
そのとき、通りの向こうからひとりの男性が近づいてきたそうだ。白髪交じりで姿勢のよい70代ほどの老紳士。ジャケットを着ていて、落ち着いた雰囲気だったという。
「若い夫婦に『どうなさったんですか？』と声をかけていたんです。あんな状況なのに、穏やかに話していて“すごいな”と思いました」
しかし、怒っていた男性はさらに声を荒げた。
◆老紳士の機転が導いた思わぬ結末
「こいつらがチンタラ走って道を譲らないからだ！」
白髪の男性は慌てる様子もなく、「ここでは危ないので、少し場所を移して話しましょう」と言った。その提案に従い、3人は交差点を曲がった先へ歩いていったようだ。
佐藤さんも、少し離れた場所から見守ることにした。
「交差点の角を曲がると、ちょうど警察が検問してたんです。パトカーも何台か並んでいました」
白髪の男性はそのまま警察のほうに向かい、穏やかに話し続けた。
「話の続きをお願いします。前の車が遅かったから、クラクションを鳴らして“あおって”いたんでしたっけ？」
警察官がすぐに気づき、近寄ってきたという。怒鳴っていた男性は黙り込み、「いや、別に……」と目を逸らしたようだ。
「そのときの“えっ”って顔、今でも忘れられません。完全に狙ってやってましたね」
結局、騒ぎは警察の介入でおさまり、夫婦も無事だったそうだ。
「力で抑えるんじゃなくて、頭を使って解決するってこういうことなんだなって思いました」
警察庁の最新の統計傾向（2025年発表）を紐解くと、あおり運転（妨害運転罪）の厳罰化以降、検挙件数全体は減少傾向にあるものの、いまだ年間数千件規模の摘発（車間距離不保持含む）が続いています。なかでも注目すべきは、悪質な「妨害運転罪」の検挙においては、高速道路よりも「一般道」での発生が上回っているという事実です。トラブルの多くは高速の追い越し車線ではなく、身近なカフェの駐車場や路地裏といった、日常の風景の中で起きているのです。
記事の後半では、最新の検挙データとともに、「一発で免許取消」となる妨害運転罪の重すぎる代償を解説。「前の車が動かないから鳴らす」のは実は違反？ 意外と知らない『クラクションの不適切な使用』による反則金はいくら？ など、人生を壊さない、壊させないための護身術を数字とともに考えます。
◆【エピソード1】怒鳴り声が響いたカフェの駐車場で…
佐藤康太さん（仮名・20代）は、彼女と車で旅行中だった。ドライブスルー形式のカフェに立ち寄り、飲み物を買ったという。
「私の車のすぐ後ろには2台並んでいたんです。前が軽自動車で、後ろが黒いSUVで、なんかイヤな雰囲気でした」
軽自動車には30代くらいの夫婦が乗っており、SUVには体格のよい50代ほどの男性がいた。すると突然、黒いSUVに乗っていた男性が車を飛び出し、軽自動車に詰め寄ったのだ。
「怒鳴り声が響いて、運転席の窓をドンドン叩いていました。彼女と、『警察に通報しようか』って話していたんですけど、怖くて動けませんでした」
そのとき、通りの向こうからひとりの男性が近づいてきたそうだ。白髪交じりで姿勢のよい70代ほどの老紳士。ジャケットを着ていて、落ち着いた雰囲気だったという。
「若い夫婦に『どうなさったんですか？』と声をかけていたんです。あんな状況なのに、穏やかに話していて“すごいな”と思いました」
しかし、怒っていた男性はさらに声を荒げた。
◆老紳士の機転が導いた思わぬ結末
「こいつらがチンタラ走って道を譲らないからだ！」
白髪の男性は慌てる様子もなく、「ここでは危ないので、少し場所を移して話しましょう」と言った。その提案に従い、3人は交差点を曲がった先へ歩いていったようだ。
佐藤さんも、少し離れた場所から見守ることにした。
「交差点の角を曲がると、ちょうど警察が検問してたんです。パトカーも何台か並んでいました」
白髪の男性はそのまま警察のほうに向かい、穏やかに話し続けた。
「話の続きをお願いします。前の車が遅かったから、クラクションを鳴らして“あおって”いたんでしたっけ？」
警察官がすぐに気づき、近寄ってきたという。怒鳴っていた男性は黙り込み、「いや、別に……」と目を逸らしたようだ。
「そのときの“えっ”って顔、今でも忘れられません。完全に狙ってやってましたね」
結局、騒ぎは警察の介入でおさまり、夫婦も無事だったそうだ。
「力で抑えるんじゃなくて、頭を使って解決するってこういうことなんだなって思いました」