西武の公式パフォーマンスチーム「bluelegends」今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は西武の公式パフォーマンスチーム「bluelegends」のMayukoさん、Mi-miさん、Misakiさん、Namiさんのプロフィールを紹介する。○Mayukoさん宮城県出身で身長152センチ。特技はフルート、数独、趣味は旅行。旅をしてみたい場所は「ヴェネツィア！ゴンドラに乗りたいです！