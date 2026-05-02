西武の公式パフォーマンスチーム「bluelegends」

今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は西武の公式パフォーマンスチーム「bluelegends」のMayukoさん、Mi-miさん、Misakiさん、Namiさんのプロフィールを紹介する。

○Mayukoさん

宮城県出身で身長152センチ。特技はフルート、数独、趣味は旅行。旅をしてみたい場所は「ヴェネツィア！ ゴンドラに乗りたいです！」。bluelegends1年目だった昨年、活動を通じて多くのファンと出会えたことに何よりの喜びを感じたという。自身2年目の今シーズンについて「もっと素敵なパフォーマンスで恩返しをしたい」と意気込む。

○Mi-miさん

新メンバーのMi-mi（みーみ）さんは東京都出身、身長158センチ。特技はスポーツ全般、写真を撮ること、誰とでも仲良くなれること。趣味は踊ること、ゲーム。「オールラウンダーな表現者になりたい」という目標を持ち、未経験だったチアパフォーマーの世界へ飛び込んだ。bluelegendsの一員になり、これから一番楽しみにしていることは「見たことのない景色を見れること」と心を躍らせている。

○Misakiさん

新メンバーのMisakiさんは千葉県出身、身長153センチ。特技は書道、趣味は編み物。14年のダンス経験を持ち、HIPHOP・ジャズ・ロックなどあらゆるジャンルを自在に表現する。「自分のパフォーマンスで観客を勇気づけたい」という動機でオーディションを受験した。見てほしいところは「かっこいいキレキレダンスとかわいいニコニコ笑顔」とアピール。

○Namiさん

千葉県出身、身長163センチ。特技は字をきれいに書くこと、趣味はサウナ。「1日中野球を見ていることもあります！ 高校野球も都市対抗野球も予選からチェックしています！」というほど野球が大好きだ。「ライオンズのチャンステーマは鳥肌がたってしまうほどかっこいい」と語り、その熱気に触れるたび「この場所で応援し続けたい！」と強く感じたことが、活動2年目を迎える決め手となった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）