2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円安の5万9300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 65667.30円ボリンジャーバンド3σ 62797.13円ボリンジャーバンド2σ 59926.97円ボリンジャーバンド1σ 59702.00円5日移動平均 59655.00円一目均衡表・転換線 59513.12円1日日経平均株価現物終値 59300.00円2日夜間取引終値 5705