　2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円安の5万9300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

65667.30円　　ボリンジャーバンド3σ
62797.13円　　ボリンジャーバンド2σ
59926.97円　　ボリンジャーバンド1σ
59702.00円　　5日移動平均
59655.00円　　一目均衡表・転換線
59513.12円　　1日日経平均株価現物終値
59300.00円　　2日夜間取引終値
57056.80円　　25日移動平均
55725.00円　　一目均衡表・基準線
55558.80円　　75日移動平均
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54186.63円　　ボリンジャーバンド-1σ
53915.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51316.47円　　ボリンジャーバンド2σ
49850.95円　　200日移動平均
48446.30円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース