日経225先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円安の5万9300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
65667.30円 ボリンジャーバンド3σ
62797.13円 ボリンジャーバンド2σ
59926.97円 ボリンジャーバンド1σ
59702.00円 5日移動平均
59655.00円 一目均衡表・転換線
59513.12円 1日日経平均株価現物終値
59300.00円 2日夜間取引終値
57056.80円 25日移動平均
55725.00円 一目均衡表・基準線
55558.80円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54186.63円 ボリンジャーバンド-1σ
53915.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51316.47円 ボリンジャーバンド2σ
49850.95円 200日移動平均
48446.30円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
65667.30円 ボリンジャーバンド3σ
62797.13円 ボリンジャーバンド2σ
59926.97円 ボリンジャーバンド1σ
59702.00円 5日移動平均
59655.00円 一目均衡表・転換線
59513.12円 1日日経平均株価現物終値
59300.00円 2日夜間取引終値
57056.80円 25日移動平均
55725.00円 一目均衡表・基準線
55558.80円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54186.63円 ボリンジャーバンド-1σ
53915.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51316.47円 ボリンジャーバンド2σ
49850.95円 200日移動平均
48446.30円 ボリンジャーバンド3σ
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