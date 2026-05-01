歌舞伎俳優の坂東玉三郎が１日、大阪市内で「南座特別公演坂東玉三郎出演」（６月５〜１７日、京都南座）の取材会に出席した。公演では「口上」、舞踊で長唄の「秋の色種（いろくさ）」「時雨西行」を上演する。玉三郎は「『秋の色種』はきょうまで私一人の名前しか出ておりませんでしたけども、実は弟子の玉朗（たまお）と玉御（たまみ）と３人立ちの『秋の色種』にさせていただきます。私たちの弟子が女形でもありましたし