ユーチューバー・ヒカル（34）が1日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、新商品の販売を告知した。ヒカルは4月29日から鬼のマーク1文字だけをタイトルに付け、生配信を開始。荒れた海がただ映っているだけで、これはユーチューバー・ヒカキンがプロデュースした麦茶「ONICHA」のリリース日まで行った配信に“酷似”しており、物議を醸していた。そして1日になると「新しい商品を発売します。その名も『ONI BURGER』です」と