矢井田 瞳が、全国アコースティックツアー『DOOR to DOORS』の集大成となるビルボードライブ公演を、横浜、東京、大阪の3都市で開催する。 （関連：小田和正、24年の歴史に幕『クリスマスの約束2024』水野良樹、松たか子らも駆けつけた収録レポ） 矢井田はデビュー25周年のアニバーサリーイヤーに、全国25カ所を巡る弾き語りツアー、ファン投票によるリクエストライブ、1