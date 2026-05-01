【モデルプレス＝2026/05/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた長浜広奈（ながはま・ひな／17）がファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（以下、ガルアワ／4月18日@東京・国立代々木競技場第一体育館）に出演。バックステージでモデルプレスのインタビューに応じ、MCやランウェイ、さらには「今日好き」ステージへの出演を通しての感想