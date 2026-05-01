「今日好き」長浜広奈（ひな）、初MCで森香澄から励ましの言葉「本当に温かかったです」芸人との共演で受けた刺激も明かす【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/05/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた長浜広奈（ながはま・ひな／17）がファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（以下、ガルアワ／4月18日@東京・国立代々木競技場第一体育館）に出演。バックステージでモデルプレスのインタビューに応じ、MCやランウェイ、さらには「今日好き」ステージへの出演を通しての感想を語ってくれた。
【写真】「今日好き」話題の美女、ミニスカから美脚披露
― 今回の「ガルアワ」ではMCやランウェイ、さらには「今日好き」ステージへの出演もありました。全体を通しての感想を教えてください。
長浜：今回で2回目の出演になりますが、前回よりもステージの数が増えたことに加えて、MCも務めさせていただきました。ずっと画面越しに見ていたMCの場に自分が立っていることが、なんだか夢のようで…。またこの場所に立てるように頑張ろうと改めて思いました。
― MCのオファーを最初に聞いたときは、どのような心境でしたか？
長浜：「やった！」という気持ちでした。この大役を任せていただけることで、自分自身もより注目していただけるのではないかと思いました。また、一緒にMCを務めるのが事務所の先輩である森香澄さんだったので、嬉しかったです。森さんのことが本当に大好きなので、共演できることが嬉しくて、ニヤニヤしてしまいました。
― 本番前後で、森さんとは何かお話しされましたか？
長浜：本番前、緊張のあまりずっとドキドキしていて、もじもじしてしまっていたんです。そんな私に、森さんが「頑張ってね」とたくさん励ましの言葉をかけてくださいました。本番中もMCとして助けていただく場面が多く、本当に温かかったです。私も森さんのような素敵な存在を目指して頑張りたいと強く思いました。
― MCに向けて、練習や準備はされましたか？
長浜：リハーサルに参加できなかったので、その分台本を何度も読み込みました。現場の雰囲気を想像しながら「こんな感じかな」と、自分なりにたくさん練習を重ねて本番に臨みました。
― 今日のご自身の出来栄えは？
長浜：1億点です！
― 「今日好き」ステージへも出演されましたが、メンバーの皆さんとステージ裏でお話しされましたか？
長浜：誰か1人に対してではなく、みんなで「頑張ろう」と声を掛け合っていました。
― ファッションショーということで、今注目しているファッションやメイクがあれば教えてください。
長浜：今は日本の高校生のような、ストレートヘアで清楚なスタイルにハマっています。メイクに関しては、頬をピンク色にして幸福感を演出する「幸福メイク」がお気に入りです。
― 最近はバラエティ番組への出演も増えていますが、長浜さんにとってバラエティのお仕事はいかがですか？
長浜：すごく難しいと感じていますが、その分たくさんのことを学べますし、いろいろな方と出会えるので、若いうちからとても良い経験をさせていただいているなと思っています。
― 「ネプリーグ」での共演や、ダイアンの津田篤宏さんなど、名だたるタレントの方々と共演されていますね。刺激を受けたことや印象的だったことはありますか？
長浜：津田さんや井上裕介さん、さらにはさらば青春の光の森田哲矢さんなど、多くの芸人さんと共演させていただきました。芸人さんは、私が何を言っても大きな懐で受け止めてくださるんです。そのおかげで、自分も自信を持って発言しようと思えるようになりました。現場でのやり取りはとても刺激になっています。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
2008年6月19日生まれ、東京都出身の高校3年生。身長は160cmで、趣味は裁縫、メイク、ダンス。「今日、好きになりました。」マクタン編、ハロン編、夏休み編2025に参加し、話題を呼び、ファッションショーや多数のバラエティ番組にも出演。“おひなさま”の愛称で親しまれている。
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◆長浜広奈、森香澄との共演に歓喜
― 今回の「ガルアワ」ではMCやランウェイ、さらには「今日好き」ステージへの出演もありました。全体を通しての感想を教えてください。
長浜：今回で2回目の出演になりますが、前回よりもステージの数が増えたことに加えて、MCも務めさせていただきました。ずっと画面越しに見ていたMCの場に自分が立っていることが、なんだか夢のようで…。またこの場所に立てるように頑張ろうと改めて思いました。
― MCのオファーを最初に聞いたときは、どのような心境でしたか？
長浜：「やった！」という気持ちでした。この大役を任せていただけることで、自分自身もより注目していただけるのではないかと思いました。また、一緒にMCを務めるのが事務所の先輩である森香澄さんだったので、嬉しかったです。森さんのことが本当に大好きなので、共演できることが嬉しくて、ニヤニヤしてしまいました。
― 本番前後で、森さんとは何かお話しされましたか？
長浜：本番前、緊張のあまりずっとドキドキしていて、もじもじしてしまっていたんです。そんな私に、森さんが「頑張ってね」とたくさん励ましの言葉をかけてくださいました。本番中もMCとして助けていただく場面が多く、本当に温かかったです。私も森さんのような素敵な存在を目指して頑張りたいと強く思いました。
◆長浜広奈、初挑戦MCは“1億点”
― MCに向けて、練習や準備はされましたか？
長浜：リハーサルに参加できなかったので、その分台本を何度も読み込みました。現場の雰囲気を想像しながら「こんな感じかな」と、自分なりにたくさん練習を重ねて本番に臨みました。
― 今日のご自身の出来栄えは？
長浜：1億点です！
◆長浜広奈、お気に入りメイクスタイル
― 「今日好き」ステージへも出演されましたが、メンバーの皆さんとステージ裏でお話しされましたか？
長浜：誰か1人に対してではなく、みんなで「頑張ろう」と声を掛け合っていました。
― ファッションショーということで、今注目しているファッションやメイクがあれば教えてください。
長浜：今は日本の高校生のような、ストレートヘアで清楚なスタイルにハマっています。メイクに関しては、頬をピンク色にして幸福感を演出する「幸福メイク」がお気に入りです。
◆長浜広奈、バラエティ現場で得たもの
― 最近はバラエティ番組への出演も増えていますが、長浜さんにとってバラエティのお仕事はいかがですか？
長浜：すごく難しいと感じていますが、その分たくさんのことを学べますし、いろいろな方と出会えるので、若いうちからとても良い経験をさせていただいているなと思っています。
― 「ネプリーグ」での共演や、ダイアンの津田篤宏さんなど、名だたるタレントの方々と共演されていますね。刺激を受けたことや印象的だったことはありますか？
長浜：津田さんや井上裕介さん、さらにはさらば青春の光の森田哲矢さんなど、多くの芸人さんと共演させていただきました。芸人さんは、私が何を言っても大きな懐で受け止めてくださるんです。そのおかげで、自分も自信を持って発言しようと思えるようになりました。現場でのやり取りはとても刺激になっています。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
◆長浜広奈（ながはま・ひな）プロフィール
2008年6月19日生まれ、東京都出身の高校3年生。身長は160cmで、趣味は裁縫、メイク、ダンス。「今日、好きになりました。」マクタン編、ハロン編、夏休み編2025に参加し、話題を呼び、ファッションショーや多数のバラエティ番組にも出演。“おひなさま”の愛称で親しまれている。
【Not Sponsored 記事】